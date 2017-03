Mittelerde: Schatten des Krieges – Screenshots von neuem Trailer

Die nachfolgenden Bilder könnten leichte Spoiler beinhalten. Sie stellen unter Umständen wichtige Szenen des Spiels dar.

Nach der Ankündigung letzter Woche, bei der ein Online-Verkäufer Mittelerde: Schatten des Krieges in seinem Sortiment gelistet hatte, kommen immer mehr Informationen zum Spiel ans Tageslicht. So läuft auf der offiziellen Webseite des Spiels ein Countdown für ein Gameplay-Trailer ab. Ein Reddit User hat allerdings schon vorher diesen oder einen anderen Trailer entdeckt und hat dies veröffentlicht. Der originale Post sowie der Trailer ist allerdings auch schon wieder gelöscht worden. Glücklicherweise konnte er einige Screenshots des Spiels sichern und hat diese dann hochgeladen.

So wie es aussieht fliegt unser Protagonist auf einem Drachen, was hoffentlich nicht nur eine Cutscene ist. Hoffentlich kann man den Drachen auch im Spiel selbst steuern. In einem anderen Bild sieht man, wie ein Troll gegen eben diesen Drachen kämpft. Es bleibt abzuwarten wie diese Szenen im eigentlichen Trailer wirken werden. Vielleicht stammen diese Szenen ja genau aus dem Gameplay-Trailer, den Warner Bros. am Mittwoch zeigen möchte.

Bis dahin könnt ihr euch dann aber noch bewegte Bilder in Form des Announcement Trailers anschauen.

Mittelerde: Schatten des Krieges wird voraussichtlich am 22. August erscheinen.