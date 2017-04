Mittelerde: Schatten des Krieges – Making Of Minas Ithil

Das besondere an Mittelerde: Schatten des Krieges ist natürlich die Orientierung an den epischen Werken Tolkiens. Entsprechend sind neben den Kreaturen und den Charakteren selbstverständlich auch Orte ein besonderer Augenschmaus für den treuen Fan.

Minas Ithil, einst die Festung von Isildur höchstpersönlich und in den Filmen inzwischen bekannt als Minas Morgul, ist eines dieser Schauplätze. Nicht nur der Besuch der Stadt, sondern auch das Making-Of dazu, sind äußerst spannend. Auf den Besuch müssen wir uns leider noch bis zum Release gedulden. Immerhin das Making-Of wurde nun aber veröffentlicht und zeigt uns erste Blicke in die Stadt, inklusive dem Turm des Mondes.

Das Spiel von Monolith Prodcutions wird am 24.08.2017 für PC, PS4 und Xbox One in verschiedenen Editionen erscheinen. Einen Überblick zu den verschiedenen Versionen und den PC-Anforderungen findet ihr hier.