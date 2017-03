Mittelerde: Schatten des Krieges – Erstes Gameplay

Ursprünglich durch einen Leak aufgeflogen, wurde kurze Zeit später offiziell Mittelerde: Schatten des Krieges von Warner Bros. angekündigt. Das Spiel befindet sich von den Monolith Productions in Entwicklung und lässt uns erneut reihenweise Orks abschlachten.

Der Vorgänger konnte insbesondere durch das ausgeklügelte Nemesis-System überzeugen. Inwiefern dieses Feature in den Nachfolger geraten wird und was dieser noch so an neuen Mechaniken mit sich bringt ist bisher unklar. Allerdings ist nun ein erstes Gameplayvideo aufgetaucht. Hierin können wir ganze 16 Minuten an tatsächlichem Gameplay sehen. Ganz obligatorisch werden hier reihenweise Orks geplättet, allerdings sind auch ein paar interessante Neuheiten mit von der Partie.

Die rollenden Orkköpfe kehren vorraussichtlich am 24.08.2017 auf unsere heimischen Bildschirme zurück, wenn Mittelerde: Schatten des Krieges für PC, PS4 und Xbox One erscheint.