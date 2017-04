Mittelerde: Schatten des Krieges – 4K Gameplay-Video

Seit seiner Ankündigung ist Mittelerde: Schatten des Krieges bekannt als einer der Grafikzugpferde, die insbesondere die Power der neuen Konsolen aufzeigen soll. Sowohl die Playstation Pro als auch die Xbox Scorpio werden den Titel in 4K abspielen. Dabei ist die Fortsetzung einer der ersten Spiele, die für beide Plattformen auf der verbesserten Hardware optimiert erscheinen wird.

IGN dürfte nun als glückliche Erstlinge das Spiel direkt ausprobieren und zeigt das resultierende, hochauflösende Gameplay in einem Video. Insbesondere werden hier Änderungen zum Vorgänger aufgezeigt, aber auch die ersten Bilder aus Minas Ithil in aller Ruhe betrachtet.

Mittelerde: Schatten des Krieges wird am 24.08.2017 für PC, PS4 und Xbox One in verschiedenen Editionen erscheinen. Einen Überblick zu den verschiedenen Versionen und den PC-Anforderungen findet ihr hier.