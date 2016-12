Mittelerde: Mordors Schatten – Warner Bros. bezahlt YouTuber für positive Videos

Der US-amerikanische Verbraucherschutz, die Federal Trade Commission (kurz FTC), kündigte gestern die Konsequenz dessen an, dass Warner Bros. 2014 bekannte YouTuber dafür bezahlte, positive Videos und Reviews ihres damaligen Highlights Mittelerde: Mordors Schatten zu veröffentlichen.

“Consumers have the right to know if reviewers are providing their own opinions or paid sales pitches,” said Jessica Rich, Director of the FTC’s Bureau of Consumer Protection. “Companies like Warner Brothers need to be straight with consumers in their online ad campaigns.”