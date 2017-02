Microsoft – Termin der E3 Pressekonferenz

Software-Riese und Xbox-Hersteller Microsoft hat Mitte dieser Woche bereits den Termin für die eigene Pressekonferenz im Rahmen der Electronic Entertainment Expo – kurz E3 – ankündigt.

Brace for big news.#XboxE3 briefing will air Sunday, June 11 at 2 PM PT. pic.twitter.com/EWilMOb47s — Xbox (@Xbox) February 15, 2017

Das E3 Briefing findet zur allgemeinen Überraschung bereits am Sonntag, dem 11. Juni 2017 statt. Normalerweise halten die großen Publisher ihre Pressekonferenzen immer Montags. Microsoft steht an diesem Tag aber trotzdem nicht alleine im Rampenlicht. In den letzten beiden Jahren hielt Bethesda die Präsentation auch am Sonntag und letztes Jahr durften wir EAs sogenanntem „EA Play Livestream“ am selben Tag beiwohnen.

Es bleibt spannend, was Microsoft wohl alles an diesem Tag präsentieren wird. Man darf allein durch den Tweet bereits davon ausgehen, dass wir endlich mehr von Project Scorpio sehen dürfen. Das wurde ja bekanntlich letztes Jahr im Rahmen der E3 angekündigt und soll im Herbst dieses Jahres erscheinen. Zudem dürfen wir wohl mit vielen neuen Spielen rechnen. Laut Phil Spencer, Chef der Xbox-Abteilung, will man in diesem Jahr noch mehr Exklusivtitel für Xbox One und PC vorstellen, als noch im letzten Jahr.

Die E3 ist in diesem Jahr auch erstmals der Öffentlichkeit zugänglich.