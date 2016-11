Metro – Neuer Ableger 2017

Fans der gleichnamigen Buchreihe freuten sich über die düstere Belebung der postapokalyptischen Welt als Videospiel in Metro. Metro 2033 und Metro: Last Light waren überzeugende Spiele in einer sehr besonderen Spielwelt. Dementsprechend gibt es nun Grund sich zu freuen, denn auf ihrer Website geben 4A Games und Deep Silver nun einen Nachfolger bekannt.

Name des nächsten Spiels ist zwar noch unbekannt, die Chronologie allerdings nicht. Der dritte Teil von Metro wird nach dem dritten Buch beginnen, also im Jahr 2035. Über die Handlung lässt sich bisher nur spekulieren, allerdings enthält besagte Website nur diese kryptische Information:

It all adds up to something. Where the books end their story, the game will pick it up. An era of great discoveries lies ahead…