Metal Gear Solid: The Twin Snakes – GameCube-Titel auf der Switch?

Während sich die meisten Spieler auf der Nintendo Switch mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild vergnügen, gibt es wilde Gerüchte zur Virtual Console auf Nintendos neuer Konsole. So ist beispielsweise die Rede davon, dass möglicherweise Seiken Densetsu 3 erscheinen soll. Doch scheinbar ist auch ein Release von Metal Gear Solid: The Twin Snakes möglich.

Das geht jedenfalls aus einem Tweet von Dennis Dyack, Präsident und Gründer von Silicon Knights, hervor. So wurde er gefragt, ob die Möglichkeit, dass der Titel auf der neuen Plattform erscheinen wird, was er mit einem knappen „Ja“ beantwortet.

Jedoch solltet ihr das noch nicht als Ankündigung sehen, da es bisher nicht mal offizielle Informationen zur Virtual Console gibt.