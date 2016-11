Mass Effect – Spielt die Trilogie auf der Xbox One

Ihr wollt die ursprüngliche Trilogie von Mass Effect zocken, habt aber nur eine Xbox One am Start? Sehr gut, denn ab sofort könnt ihr die komplette Trilogie auf der Konsole zocken.

Teil zwei und drei könnt ihr ab sofort einfach in eure Konsole packen und herunterladen, denn Major Nelson hat bekannt gegeben, dass diese kompatibel sind. Das gilt für die physische und digitale Fassung der Trilogie.

Mass Effect 1, 2 and 3 are now playable on Xbox One via backward compatibility 🎮 #N7Day pic.twitter.com/vn2MjRHjxC

— Xbox UK (@xboxuk) 7. November 2016