Mass Effect: Andromeda – Systemvoraussetzungen bekannt

PC-Spieler, die gerne nach den Sternen greifen, können nun nachlesen, was sie hierfür brauchen. Electronic Arts hat die Systemvoraussetzungen für Mass Effect: Andromeda bekannt gegeben.

Diese fallen überraschenderweise recht moderat aus. Für die minimalen Specs darf der heimische Rechenknecht gerne mehrere Jahre auf dem Buckel haben. Aber auch die empfohlene Hardware reißt keine Bäume aus. Nachfolgend eine Liste der benötigten Komponenten:

Minimum:

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i5 3570 or AMD FX-6350

MEMORY: 8 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Empfohlen:

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

PROCESSOR: Intel Core i7-4790 or AMD FX-8350

MEMORY: 16 GB RAM

VIDEO CARD: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

HARD DRIVE: At least 55 GB of free space

DIRECTX: DirectX 11

Wer dennoch nicht den notwendigen PC für Mass Effect: Andromeda besitzt, hat ja noch ein bisschen Zeit. Der vierte Teil der Weltraumsaga erscheint am 21. März 2017.