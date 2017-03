Mass Effect: Andromeda – Videoserie

Wenige Tage ist Mass Effect: Andromeda nun schon auf dem Markt und während wir unaufhörlich am Spielen sitzen, um die nötigen Meilen in den Weltraumschuhen zu laufen für eine aussagekräftige Review, will euch EA und BioWare etwas mehr hinter die Kulissen für das Setting des Spiels führen. In einer entsprechenden Videoserie dürfen wir uns umfassende Kenntnisse aneignen, die ein klares Bild von dem Setting zeichnen.

Wer vorher also erfahren möchte, wer eigentlich die Pathfinder sind, wie die 600 Jahre dauernde Reise vorgenommen wurde und wie die neue Heimat gefunden werden soll, der kann in dieser dreiteiligen Videoserie sich bestens auf das Rollenspiel vorbereiten.

Mass Effect: Andromeda ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, sowohl in einer Standard- als auch in einer Deluxe-Edition.