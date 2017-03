Mass Effect: Andromeda – Teaser zum Launch-Trailer

Im Laufe des Tages soll zwar noch der Launch-Trailer von Mass Effect: Andromeda online gehen, allerdings erhalten wir jetzt schon kleinere Andeutungen und Teaser auf dessen Inhalt und zum Spiel allgemein.

Anlässlich der PAX gewährt BioWare kurze Einblicke, darunter auch einen kleinen Eindruck von der Multiplayerkarte Firebase Sandstorm. Zunächst durften wir uns via Twitter einen kleinen 15-Sekunden-Teasre zum anstehenden Launch-Trailer zu Gemüte führen.

We're almost ready for liftoff. Tune in tomorrow to watch the official Mass Effect: Andromeda Launch Trailer! pic.twitter.com/Fu3MN0CXJ9

— Mass Effect (@masseffect) March 9, 2017