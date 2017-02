Mass Effect: Andromeda – Teaser zeigt Multiplayer und Vorbestellerboni

Ein kurzer Teaser zum bald erscheinenden Mass Effect: Andromeda zeigt uns sowohl ein kleines bisschen was aus dem Multiplayer, aber auch die Vorbestellerboni, die es zu ergattern gibt. Vorbesteller dürfen sich demnach auf einen zusätzlichen Anzug freuen. Außerdem gibt es einen Skin für den Nomad und einen XP-Booster für den Multiplayer. Wer am Multiplayer interessiert ist, der kann sich auch in diesem Part des Spiels Inhalte für das Hauptspiel erspielen. Das Video zeigt kurz und knapp alle Boni in Aktion, wer alles mit dem Gedanken liebäugelt die Vorbestellung durchzuführen, der könnte hierauf noch mal einen Blick auf die resultierenden Vorteile werfen:

Mass Effect: Andromeda wird am 23.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und uns in eine komplett neue Galaxie entführen.