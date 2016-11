Mass Effect: Andromeda – Standard Edition, Deluxe Edition, Super Deluxe Edition, CE

Endlich handfeste Informationen zu allen Editionen von Mass Effect: Andromeda. Wir haben Details zur Standard Edition, der Deluxe Edition, der Super Deluxe Edition und auch der Collector’s Edition, auch wenn diese eigentlich keine wirkliche CE ist. Alle folgenden Preisangaben beziehen sich auf die PC-Version von Mass Effect: Andromeda, da die Konsolenpreise für die Deluxe und Super Deluxe Edition aktuell noch nicht vorliegen. Details zu den Versionen findet ihr auch im Origin Store.

Die Standard Edition

Die normale Edition kostet für Kunden des Origin Access Programms 53,99 Euro, alle anderen zahlen 59,99 Euro. Folgende Inhalte sind euch damit sicher:

Weltraumforscher-Rüstung Ein einzigartiges Rüstungsset, das dir hilft, selbst die entlegensten Winkel der Andromeda-Galaxie zu erkunden. Nomad-Skin Eine einzigartige Skin für den Nomad, mit dem du neue Welten erkundest. Multiplayer-Booster-Pack Sichere dir im Multiplayer-Koop mit diesem Booster-Pack einen Vorsprung. Enthält fünf 50 % EP-Booster (sofort gewährt, 1 pro Match).

Die Deluxe Edition

Die Deluxe Edition kostet für Kunden des Origin Access Programms 62,99 Euro , alle anderen zahlen 69,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält alle Inhalte der Standard Edition, sowie folgende Boni:

Pathfinder-Freizeitoutfit Mach an Bord der Tempest eine gute Figur, wenn du an verschiedenen Orten anlegst. Plünderer-Panzerung Ein einzigartiger Look für den Pathfinder, während er gefährliche neue Planeten erkundet. Pathfinder-Elitewaffen-Set (4) Bekämpfe die Gefahren von Andromeda mit diesem einzigartigen Waffenset. Haustier „Pyjak“ Der beliebte Weltraumaffe ist zurück und begleitet dich auf die Tempest. Digitaler Soundtrack Lade dir die Musik von Mass Effect herunter, um sie dir überall anzuhören. Multiplayer Deluxe-Starterpack Sichere dir an Tag 1 mit den Waffen und Gegenständen des Multiplayer-Starterpacks einen Vorteil im Koop-Modus. (wird sofort gewährt)

Die Super Deluxe Edition

Die Super Deluxe Edition von Mass Effect: Andromeda enthält alle Inhalte der Deluxe Edition, sowie weitere Multiplayer Super Deluxe Booster-Packs, welche euch 20 Wochen lang Premium-Packs im Koop-Modus garantieren. Kostenpunkt der Super Deluxe Edition ist für Mitglieder von Origin Access 80,99 Euro, sowie für alle anderen 89,99 Euro.

Die Editionen im Vergleich

Zu viel Input? Wir fassen nochmal übersichtlich in einer Tabelle zusammen.

Die Collector’s Edition

Eine Collector’s Edition ohne Spiel heißt in unseren Breitengraden eigentlich Merchandise, dennoch wird das Nomad Collector’s Bundle als Collector’s Edition promoted, also wollen wir euch die Details, sowie erste Bilder dazu, nicht vorenthalten. All diejenigen unter euch, die schlichtweg zu viel Geld übrig haben, dürfen gesammelte Ersparnisse, welche eigentlich als Investition für den Hausbau geplant waren, Anfang nächsten Jahres für den Mako der zweiten Generation ausgeben. Auch hier gibt es verschiedene Versionen mit unterschiedlichem Umfang. Wichtig ist hier vor allem: das Spiel ist, wie bereits erwähnt, nicht im Paket enthalten und muss zusätzlich erworben werden.

Ferngesteuerter Nomad ND1

Ferngesteuerter Nomad ($199 Wert + Spielpreis, wenn im Bundle) – Erkunde deine Umgebung mit einem ferngesteuerten Modell des Nomad. Mass Effect Andromeda Steelbook – Sichere dir ein Exemplar von Mass Effect Andromeda als exklusives Limited Edition Hardcase.

Modell Nomad ND1

Nomad Modell ($99 Wert + Spielpreis, wenn im Bundle) – Hol dir dieses limitierte Modell des Nomad, mit dem der Pathfinder Planeten erkundet. Mass Effect Andromeda Steelbook – Sichere dir ein Exemplar von Mass Effect Andromeda als exklusives Limited Edition Hardcase.

Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.