Mass Effect: Andromeda – Schon runterladen

Um auch Spielern mit langsamer Internetverbindung die Chance zu geben digital erworbene Spiele direkt bei Freischaltung zu spielen, erlauben Entwickler meist den Pre-Load ihrer Spiele. In der Regel handelt sich dabei um wenige Tage vor Release, allerdings scheint BioWare da wieder aus dem allgemeinen Muster zu fallen. Mass Effect: Andromeda wird heiß erwartet, erscheint allerdings erst in etwas mehr als zwei Wochen. Das hält euch aber nicht davon ab, das Spiel bereits zu installieren, anscheinend ist der Pre-Load jetzt schon möglich.

@macwalterslives @GambleMike @tibermoon I pre-ordered Andromeda in January, why is fully installing now, not on 3-21-17? pic.twitter.com/dvQaXtX9Q9

— Captain Millennium (@Cpt_Millennium) March 1, 2017