Mass Effect: Andromeda – Release-Termin festgelegt?

Bevor am N8-Day Trump als Präsident gewählt wurde, fand am N7-Day die große Enthüllungsorgie zu Mass Effect: Andromeda statt. Doch einen genauen Release-Termin ist man uns schuldig geblieben.

Jedoch scheint der Release-Termin bereits festzustehen. Jedenfalls ist ein Bild eines Voucher aufgetaucht, dessen Code ihr für die digitale Version des Titels auf dem Xbox Live Marketplace einlösen könnt. Interessant ist jedoch, dass dort der 21. März 2017 als Termin genannt wird, an dem der Titel spielbar sein soll.

Mass Effect Andromeda XBO digital code pic says the game is playable on March 21, 2017 https://t.co/JX31K5uwh3 pic.twitter.com/xu3kKMa5ku

— Wario64 (@Wario64) 8. November 2016