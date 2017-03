Mass Effect: Andromeda – Preload gestartet

Um auch Spielern mit langsamer Internetverbindung die Chance zu geben digital erworbene Spiele direkt bei Freischaltung zu spielen, erlauben Entwickler meist den Preload ihrer Spiele. In der Regel handelt sich dabei um wenige Tage vor Release, allerdings scheint BioWare da wieder aus dem allgemeinen Muster zu fallen. Mass Effect: Andromeda wird heiß erwartet, erscheint allerdings erst in etwas mehr als zwei Wochen. Das hält euch aber nicht davon ab, das Spiel bereits zu installieren, anscheinend ist der Preload jetzt schon möglich.

@macwalterslives @GambleMike @tibermoon I pre-ordered Andromeda in January, why is fully installing now, not on 3-21-17? pic.twitter.com/dvQaXtX9Q9

— Captain Millennium (@Cpt_Millennium) March 1, 2017