Mass Effect: Andromeda – Patch 1.05

Der Start ist für Mass Effect: Andromeda nicht so reibungslos verlaufen, wie EA und BioWare das vermutlich gewünscht hätten. Das Team ist dennoch bemüht, dem Feedback der Community nachzukommen und veröffentlicht nun Patch 1.05:

Verbesserte Tutorial-Platzierung

Änderungen am Balancing im Einzelspieler-Modus: Munitionskisten, Panzerung, Waffen, Nomad, Profile, Angriffe und Fortschritt

Änderungen am Balancing im Multiplayer-Modus: Waffen, Deckung und Gegner

Option zum Überspringen der Autopilot-Sequenzen wurde hinzugefügt, um in der Galaxie-Karte schneller umherspringen zu können

Verbesserungen bei Logik, Timing und Kontinuität von Beziehungen und Handlungssträngen

Verbesserungen bei Synchronität und Mimik von Gesprächen, einschließlich übersetzter Dialoge

Diverse Kollisionsprobleme wurden behoben

Bugs mit fehlender oder falscher Einspielung von Musik/Dialogen wurden behoben

Es wurde ein Fehler behoben, durch den allgemeine Kommentare von Truppmitgliedern in NES manchmal nicht gestartet wurden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Zugriff auf das Relikt-Konsoleninterface nicht möglich war, nachdem das Relikt unter bestimmten Umständen mehrmals nicht entschlüsselt werden konnte

Schnellreise ist manchmal deaktiviert, bis der Spieler einen Spielstand nach der Rekrutierung von Drack erneut lädt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Spieler zu Beginn der Pose von Biotischer Sturmangriff stecken bleiben konnte

Probleme mit bestimmten Spielständen wurden behoben

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler manchmal im Multiplayer nicht mehr mit einem Objekt interagieren konnten

Verbesserungen bei Streaming und Stabilität

An weiteren Probleme wird bereits gearbeitet, so sollen zukünftige Patches sich noch mit den Animationsmodellen, der Charaktererstellung, den Cutscenes und einigen Dialogoptionen beschäftigen. Mass Effect: Andromeda ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.