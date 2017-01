Mass Effect: Andromeda – Ohne Seasonpass

Wir kennen alle das Problem. Seasonpässe an sich sind generell keine schlechte Idee, bieten sie doch beinharten Fans die Möglichkeit alle Inhalte für ihr Spiel zu ergattern und etwas Geld einzusparen im Vergleich zum einzelnen Kauf der Inhalte. Was sich vielleicht praktisch anhört, scheitert oft an der Umsetzung. Gerade EA ist ein großer Fan zahlreicher Inhalte und Premiumpässe, was die folgende Nachricht etwas interessanter macht.

Via Twitter auf Nachfrage eines Fans erfahren wir nämlich, dass Mass Effect: Andromeda keinen Seasonpass erhalten wird. Zwar wird uns nicht verraten, ob wir somit auf weitere Inhalte gänzlich verzichten müssen oder ob diese kostenlos verfügbar sein werden. Inwiefern die Story für Mass Effect: Andromeda überhaupt DLC-geeignet ist, muss sich natürlich noch rausstellen. Bisherige Spiele des Franchises hatten bereits zahlreiche DLCs zu bieten, die sowohl kostenlos, einzeln käuflich oder innerhalb eines Seasonpass erhältlich waren.

Mass Effect: Andromeda wird am 23.03.2016 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.