Mass Effect: Andromeda – Neue Screenshots und Details zum Multiplayer

Ihr dachtet wohl nicht, dass der Strom an Informationen schon abreißt, oder? Mass Effect: Andromeda und kein Ende in Sicht. Diesmal haben wir für euch: jede Menge neue Screenshots, sowie erste Details zum Multiplayer.

Diese ersten Informationen stammen direkt vom Origin Store, welcher enthüllte, dass wir in Mass Effect: Andromeda klassenbasierten Koop-Multiplayer erwarten dürfen.

Join the APEX Forces. Multiplayer in Mass Effect Andromeda places you into a class-based, 4-player co-op fire-team experience. Team up with three of your friends to take on the enemy threat and protect the interests of the Andromeda Initiative.