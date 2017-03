Mass Effect: Andromeda – Multiplayer Tech Test abgesagt

Der N7 Day 2017 war für Fans von Mass Effect: Andromeda eine Offenbarung und kam mit vielen neuen Infos zum vierten Teil des Franchises daher. Unter anderem wurde ein Multiplayer Tech Test angekündigt, für welchen man sich nach allerlei beantworteten Fragen anmelden konnte. Dieser wurde nun seitens Bioware abgesagt.

In der Ankündigung zur kommenden PAX East stießen Fans nun auf den beiläufigen Hinweis, dass der Multiplayer Tech Test von Mass Effect: Andromeda für Spieler daheim ausfällt, da man sich stattdessen auf den Live Multiplayer während der PAX East beschränken möchte. Man dankt allen Fans, welche sich für den Tech Test angemeldet haben und freut sich darauf, diese in Andromeda zu sehen.

While we will have live multiplayer at PAX East, there will no longer be a multiplayer tech test for players at home. Thank you to everyone who signed up. We look forward to seeing you in Andromeda.

Während die Fans eher missmutig auf die Ankündigung reagieren, versuchen Bioware und Lead Designer Ian S. Frazier die Wogen zu glätten.

@captaingamepad @masseffect We determined the tech test was not necessary, and we're confident that you'll love the game. — BioWare (@bioware) March 1, 2017

@davewburns Sorry about that! On the bright side, your file stays on record, though, so you're already set for future tests. — Ian S. Frazier (@tibermoon) March 1, 2017

Fernando Melo, Producer bei Bioware, sah sich zu einem längeren Statement gezwungen und veröffentlichte zugleich zumindest einen neuen Screenshot zum kommenden Multiplayer, da einige Fans sich offensichtlich Sorgen um den Stand dessen machen.

Sorry we won't have MPTT. I know many were looking forward to it (as were we). Long story but right decision for how close we r to live 1/4 — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017

MEA MP has had the most ext user testing we've ever done. +GameChangers program. And retail console closed alpha earlier in new year. 2/4 — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017

MP very alive :) (& awesome). You'll see more of it soon incl play it at PAX. And still fully avail on EA/Origin Access ahead of launch. 3/4 — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017

Meanwhile, we'll get some more MP info out – let's get the ball rolling… see you all soon in Andromeda! 4/4 pic.twitter.com/FuhGpuat9f — Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017

Es wurden bereits unterschiedliche Panels und Livestreams während der PAX East angekündigt, in welchen wir vermutlich weitere Details zum Multiplayer erfahren werden.

Mass Effect: Andromeda erscheint bei uns am 23. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.