Mass Effect: Andromeda – Der Merchandise im Überblick

In den letzten Wochen und Monaten wurden Fans von Mass Effect: Andromeda mit Möglichkeiten überhäuft, ihr Geld in angekündigten Merchandise zum Spiel zu investieren. Neben FlipFlops, Schürzen und den altbekannten T-Shirts haben wir für euch die sinnvollen Vertreter herausgesucht und stellen euch diese vor.

The award-winning Mass Effect series captured the renegade hearts and paragon souls of gamers everywhere with it’s memorable characters, stunning visuals, and visceral combat! Now, journey to a new galaxy with Dark Horse’s The Art of Mass Effect Andromeda– featuring never-before-seen art of the hotly anticipated game’s characters, arsenal, locations, vehicles, and more! This deluxe hardcover is an essential addition to any gamer’s collection!

Man muss kein Fan von Design sein, um Fan von Artbooks zu werden. Es gibt kaum eine entspannendere Möglichkeit, die Entstehung eines Spieles mitzuverfolgen, als die, bequem in einem Artbook umherzublättern. Details zur Entstehung eines Hauptcharakters, Gegnerdesign, Konzeptgrafiken zu den Landschaften, die wir selbst entdecken und vielleicht wiedererkennen werden, all das findet sich in den immer beliebter werdenden Artbooks.

Im offiziellen Bioware Store gibt es des Weiteren eine Limited Edition des Artbooks, welches nicht nur edler aussieht, sondern auch einige Blaupausen, sowie eine digitale Version des Artbooks enthält.

The Art of Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März 2017.



Romane zu Videospielen sind vielleicht nicht mit den Werken eines Kafka zu vergleichen, doch geben sie uns Einblick in die Welt und verraten mehr Details zu den Hintergründen und Geheimnissen, die diese mit sich bringt. Oft erfahren wir mehr zu einem Charakter und verstehen auf einmal dessen Vorgehensweise im Spiel, oder wir bekommen sogar einen Ausblick auf zukünftige Ereignisse der Serie. Die Romane zur Trilogie waren bereits sehr beliebt und man kann davon ausgehen, dass sich dieser Zuspruch wiederholen wird.

Der erste von drei angekündigten Romanen, namentlich Mass Effect: Andromeda – Nexus Uprising, erscheint am 27. März 2017. Falls ihr an der deutschen Version interessiert seid, empfehle ich euch einen Klick auf den ersten Link der folgenden Tabelle.

The award-winning Mass Effect series is famous for its memorable characters, thrilling combat, and stunning visuals. Now celebrate that excitement and beauty with Dark Horse’s Mass Effect: The Adult Coloring Book ! Featuring art inspired by the classic Mass Effect trilogy as well as the upcoming Mass Effect: Andromeda , this gorgeously illustrated volume includes forty-five ultra-detailed black and white images for you to color however you choose. This is a must have for all fans of science fiction adventure!

Malbücher sind heutzutage nicht mehr nur für Kleinkinder unterhaltsam. Mehr und mehr Erwachsene springen auf den Zug auf und nutzen die alternative Entspannung sogar auf dem Handy, während sie mit ihren klobigen Fingern versuchen, die feinen Linien auszufüllen. Dass das mit echtem Papier besser gelingt, sollte klar sein. Dass das mit einem Mass Effect Coloring Book noch besser gelingt, weil die Euphorie dahinter einfach eine ganz andere ist, sollte ebenfalls klar sein. Endlich können wir unsere liebste Asari auch einmal anders einfärben. Blau wird schließlich irgendwann etwas monoton.

Übrigens: lasst euch vom Adult im Titel nicht ablenken. Es handelt sich um ein ganz normales und sehr jugendfreies Malbuch. Nicht um das, was ihr euch beim ersten Überlesen vielleicht erhofft habt.

Das Mass Effect Adult Coloring Book erscheint am 21. März 2017.

Was wären wir Gamer nur ohne die typischen Staubfänger, die wir unglaublich gerne ansehen, mit denen wir uns gerne brüsten und die eigentlich vollkommen unnütz sind. Aber wen schert das schon? Wir wollen mehr und können es kaum erwarten, bis weitere Figuren angekündigt werden, um unsere Fensterbank damit vollzustellen.

Die Scott Ryder Figur ist derzeit ausverkauft, könnte aber bald wieder z. B. bei game legends oder einem Anbieter eurer Wahl verfügbar sein. Übrigens: auf Nachfrage, ob es denn auch eine Sara Ryder Figur geben würde, gab es von game legends das Feedback, dass dies seitens des Herstellers bisher nicht bekannt, aber durchaus auch nicht unwahrscheinlich sei.

Explore the Andromeda Galaxy with the Mass Effect™: Andromeda Collector’s Edition Diecast NOMAD ND1, a highly detailed replica vehicle, perfect for fans of the beloved franchise. Featuring a sturdy diecast metal body and a fully detailed interior with doors that open and close to reveal an illuminated control panel, you’ll get an accurate 1:18 scale reproduction of the NOMAD ND1 presented in Mass Effect™: Andromeda. The pop-up drone adds to the authenticity and the included limited edition SteelBook® case takes this replica to the next level.

As an explorer of uncharted worlds, show off your love of Mass Effect™ in style and marvel at the replica’s stunningly precise design. Officially licensed by BioWare and Electronic Arts, this replica Collector’s Edition Diecast NOMAD ND1 will let you experience the Mass Effect universe in an exciting new way.