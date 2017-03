Mass Effect: Andromeda – Loyalty Mission im Gameplay Video

Diesen Monat ist es endlich soweit. Der Moment auf den alle Fans des Scifi-Rollenspiels schon so lange gewartet haben. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März für Playstation 4, PC und Xbox One. Können Bioware liefern, was die Fans erwarten?

Nachdem mit Mass Effect 3 die Trilogie um den sympathischen Commander Sheppard abgeschlossen werden konnte, gelangen wir mehrere Jahrhunderte später in die Andromedagalaxie. Die Handlung beginnt allerdings schon separat zu den Ereignissen in Mass Effect 2, doch trennt sich daraufhin von den Ereignissen des dritten Teils.

Ihr könnt den Release kaum noch erwarten und braucht neuen Stoff? Dann haben wir genau das richtige für euch. In einem 17-minütigem Gameplay Video wird eine der verschiedenen Loyalty Missionen vorgestellt. Viel Spaß.

Freut ihr euch schon auf Mass Effect: Andromeda? Holt ihr euch den Titel sofort zum Release, oder wartet ihr lieber erstmal ab? Teilt eure Meinungen mit uns.