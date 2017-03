Mass Effect: Andromeda – Liste der Trophäen aufgetaucht

Eifrig zählen wir die Tage runter bis wir Mass Effect: Andromeda endlich in den Händen halten dürfen. Das neueste Werk von BioWare stellt die Rückkehr des beliebten Franchise dar. Zwei Wochen vor dem europäischen Release taucht nun die Trophäenliste des Spiels auf.

Natürlich kann eine solche Liste reihenweise Spoiler enthalten. Wer also im Vorfeld einen Blick auf die Auszeichnungen werfen möchte, die Mass Effect: Andromeda verleihen wird, der sei vor potentiellen, storytechnischen Enthüllungen gewarnt. Alle 56 Trophäen findet ihr hier.

Mass Effect: Andromeda wird hierzulande am 23.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Mit einer EA-Access Mitgliedschaft lässt sich das Spiel zusätzlich eine Woche vor Release, also dem 16.03.2017, für 10 Stunden anspielen. Wer ganz ungeduldig ist, kann sich im Anschluss noch ein VPN einrichten und ab dem amerikanischen Release das Spiel beginnen, also dem 21.03.2017.