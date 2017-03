Mass Effect: Andromeda – Launch-Trailer

Nicht mehr lange bis zum endgültigen Release von Mass Effect: Andromeda. Allerlei Videos und Infos rund um das Spiel sammeln sich und in wenigen Tagen können EA-Access-Mitglieder sich bereits für zehn Stunden an dem neuen Abenteuer probieren. Neben den zahlreichen Eindrücken die wir bisher erhalten haben, kann der Launch-Trailer vermutlich am besten auf die intergalaktische Reise vorbereiten.

In Mass Effect: Andromeda dürfen wir eine komplett neue Galaxie erforschen, bei dem Versuch eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Was wir bei unserer Erkundungstour alles finden wird sich bei Release zeigen, aber das nicht alles friedlich verlaufen wird zeigt der obige Launch-Trailer bereits. Ab dem 16.03.2017 dürfen EA-Access-Mitglieder mit ihrem zehnstündigem Probelauf beginnen, der finale Release findet am 23.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One statt.