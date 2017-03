Mass Effect: Andromeda – Kein Day-One-Patch für die Gesichtsanimationen

Mass Effect: Andromeda ist bisher nicht offiziell erschienen, aber dank EA-Access und der zehnstündigen Demo die Mitglieder erhalten, konnten sich viele Spieler schon einen ersten Eindruck vom neuen Abenteuer in der Andromeda-Galaxie machen. Und eine besondere Beschwerde macht zwischen diesen Spielern aktuell großen Umlauf,

So soll das neue Werk von BioWare noch allerlei Bugs und Fehler aufweisen, die sich auf verspätetes Laden von Charakteren, seltsamen Gesichtsanimationen und allgemeine Anzeigefehler beziehen. Gerade die hölzernen Gesichtsanimationen stören viele Spieler. Die bisherige Hoffnung auf einen Day-One-Patch sind nun leider auch vergebens, denn das Entwicklerteam bestätigt, dass es keinen Patch für die Gesichtsanimationen geben wird. Natürlich lebt das Mass Effect-Franchise von seinen Handlungen und der interessanten Spielwelt, über die nach so kurzer Zeit keine hinreichende Bewertung getroffen werden kann. Es ist jedoch ein berechtigtes Argument, dass seltsame Gesichtsausdrücke und -animationen die Immersion stören können.

@JohnCharling At day 1? No, that ship has sailed. We'll have more patches later on, but exactly what goes into them is still in discussion.

— Ian Soon Frazier (@tibermoon) March 16, 2017