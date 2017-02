Mass Effect: Andromeda – Goldstatus erreicht

Das lange Warten hat bald ein Ende. Nach dieser Pause von mehreren Jahre sieht es so aus, als dürften wir in wenigen Wochen das neue Mass Effect: Andromeda in den Händen halten.

Wie das Team von BioWare bestätigt hat die heiß erwartete Rückehr des beliebten Franchises nun den Goldstatus erreicht. Somit dürfte der baldigen Reise in eine neue Galaxie nichts mehr im Wege stehen. Mass Effect: Andromeda wird somit pünktlich am 23.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Eine zweite (für manche erfreuliche) Nachricht ist die Änderung der Klassifizierung von „teilweiser Nacktheit“ zu „vollständiger Nacktheit“. Die Entwickler selbst bezeichnen die Romanzen im Spiel als Softporno im Weltraum. Wer also eine kleine Schwäche für die Liebesgeschichten der Reihe hat, dürfte wohl auch auf seine Kosten kommen.