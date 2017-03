Mass Effect: Andromeda – Golden Worlds Trailer

In Mass Effect: Andromeda machen sich die verschiedenen Spezien der Milchstraße auf den gemeinsamen Weg zur Andromeda-Galaxie, um dort die sogenannten „Golden Worlds“ zu untersuchen. Bei diesen Planeten handelt es sich um potentielle bewohnbare Welten, die eine Kolonialisierung erlauben. Diese müssen natürlich vorerst genauer untersucht werden, deshalb wird die 600 Jahre dauernde Reise überhaupt erst auf sich genommen.

Was genau diese Golden Worlds mit sich bringen, was die Aufgabe der Crew ist und wieso diese so essentiell sind, wird in einem umfangreichen Briefing erläutert. Damit wir also entsprechend vorbereitet in die neue Galaxie eintauchen können, gibt es das Golden Worlds Briefing nun im Videoformat:

Da wir nun alle bestens vorbereitet sind, können wir den Release von Mass Effect: Andromeda ins Auge fassen. Hierzulande erscheint das Werk von BioWare am 23.03.2017 auf PC, PS4 und Xbox One.