Mass Effect: Andromeda – Gameplay der The Game Awards 2016 in 4K

Vor einigen Wochen gab es beim N7 Day endlich den heiß erwarteten Story Trailer zu Mass Effect: Andromeda. Was allen Fans des Franchises aber seit langer Zeit fehlte, war echtes Gameplay. Seit Wochen stand bereits fest, dass wir dieses bei den The Game Awards sehen werden. Fast drei Stunden haben wir seit Beginn der Show gewartet und wurden dann tatsächlich mit einem fast fünf Minuten langen Trailer belohnt. Und hier ist er nun. Stellt das Popcorn bereit, haltet den Finger auf dem Pauseknopf.

Wie schon angekündigt, wechselt Bioware in jedem Trailer zwischen FemRyder und BroRyder, entsprechend sehen wir nun erneut FemRyder, welche bereits im Debuttrailer ihren ersten Auftritt hatte. Sowohl biotische Kräfte als auch Turianer und Kroganer haben den Weg gefunden. Auch der Nomad zeigt erstmals, dass die Kollegen von Need for Speed tatsächlich eine große Hilfe bei dessen Konzeption waren. Abseits davon sehen wir einen größeren Hub, allerdings keine Details, wo sich selbiger befindet. Wir dürfen einen Planeten besuchen und uns munter durch die Massen an Gegnern schießen.

Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühling 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4.