Mass Effect: Andromeda – Die ersten 13 Minuten

Manche Leute gehen gerne ohne jegliche Erfahrung in ein Spiel rein, andere bereiten sich monatelang darauf vor und konsumieren alle Informationshäppchen, die ihnen in die Finger kommen. Ob es sinnvoll ist, die ersten 13 Minuten des bald erscheinenden Mass Effect: Andromeda bereits im Vorfeld zu sehen, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Wer also einen Einblick in das Spiel möchte, kann das im folgenden Video tun. In 4k und 60FPS ist der Beginn des Spiels zu sehen. Auf tatsächliches, aktives Gameplay müsst ihr allerdings verzichten, denn es handelt sich hier konkret um die Intro. Wer eher an Gameplay interessiert ist, findet im Netz natürlich ebenfalls reichlich Material, wie zum Beispiel die Loyalty Missions.

Mass Effect: Andromeda wird am 23.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.