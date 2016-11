Mass Effect: Andromeda – Der große Leak

Neben allen bestätigten Informationen rund um Mass Effect: Andromeda gibt es natürlich auch eine riesige Menge an inoffziellen Aussagen oder auch Leaks. Wer auf der sicheren Seite bleiben möchte, der kann in unserer offiziellen Zusammenfassung nachlesen, was der neue Teil des Franchises alles garantiert haben wird. Wer sich nun auf die Seite der Spekulationen begeben möchte, die breit über NeoGAF diskutiert werden, der kann hier verweilen. Folgende weitere Infos zu Mass Effect: Andromeda sind im Leak enthalten:

Zum Hintergrund: Ungefähr im Jahr 2185, Höhepunkt des galaktischen Fortschritts, noch unwissend der anstehenden Reaper-Invasion, verbünden sich mehrere Spezien für die „Andromeda Initiative“. Vier Archen, jede mit einer anderen Rasse an Bord, beherbergen tausende an Individuen, auf dem Weg zur Andromeda-Galaxie.

Turianer sind eine bestätigte Rasse für das Spiel.

Der Heleus Cluster ist bekannt für seine hohe Anzahl bewohnbarer Planeten

Die Besatzung hat die Reise im Kyro-Schlaf verbracht und hat deshalb nichts von den Geschehnissen der Mass Effect-Trilogie mitbekommen.

Alec Ryder, Vater des Protagonisten Scott oder Sara Ryder (Name änderbar), wird von Clancy Brown gesprochen.

Im Gegensatz zu Shepherd hat unser Protagonist keine Kampferfahrung.

Mehr Customizing-Optionen, die sogar Vater und Geschwister einschließen.

Die Arche der Menschen taucht an der falschen Position auf und verliert den Kontakt zu den anderen Archen.

Änderungen im Kampfsystem sind umfangreich, hier nur ein paar der wichtigsten:

Einsatz von Jetpacks für mehr Bewegung

Dynamisches Cover-System

Cooldowns jetzt als individuelle Timer

Kein Klassensystem mehr, alle Fähigkeiten sind freischaltbar und können gemischt werden.

„Kett“ heißen die Feinde und haben auf den meisten Planeten eine Hauptbasis.

Zwei Squadmates sind bisher bekannt. Zum einen die Asari-Dame Peebee, die sehr direkt ist und sich nicht um Nettigkeiten schert. Dann wäre dann noch Liam, ehemaliger Polizist mit einer lockeren Einstellung.

Das Renegade/Paragon-System wurde abgeschafft und in feinere Nuancen unterteilt, die dem Spieler mehr Freiheit verleihen. Außerdem wird es ein New Game+ geben, bei dem ihr auch die anderen Wege jederzeit einschlagen könnt. BioWare lässt sich außerdem die Option für weitere Sequels offen.

Das war nur ein kleiner Einblick in alle Spekulationen und Leaks, die vollständige Liste findet ihr hier.