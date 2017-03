Seien wir ehrlich: Eines der Highlights in Mass Effect: Andromeda wird doch der Charakter-Editor sein, in dem ihr euren Helden so richtig gestalten (oder verunstalten) könnt.

Dessen sind sich auch die Kollegen vom YouTube-Kanal Skill Up bewusst. Daher haben sie sich hingesetzt und für euch eine 30-minütige Tour durch den Editor aufgenommen. In dem Filmchen könnt ihr einen Blick auf alle Möglichkeiten werfen, die ihr für euren männlichen oder weiblichen Charakter haben werdet.