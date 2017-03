Mass Effect Andromeda – Companion App ab sofort in Deutschland verfügbar

Ihr seid so richtig heiß auf Mass Effect Andromeda und möchtet euch möglichst vorbereitet in das Abenteuer stürzen? Gar kein Problem, denn ab sofort gibt es die Companion App, die den fluffigen Namen APEX HQ trägt, weltweit zum Download.

So könnt ihr mit Hilfe des kleinen Programms in Kontakt mit eurem Spiel bleiben, selbst wenn ihr gerade nicht am PC oder der Konsole seid. Geil, oder? Von offizieller Seite heißt es dazu:

Mit der Companion-App APEX HQ könnt ihr jederzeit und überall Kontakt zum Multiplayer von Mass Effect: Andromeda halten. Ändert eure Ausstattung vor einem Spiel, befehligt von unterwegs Einsatzteams, und seid immer auf dem Laufenden über alle Multiplayer-News, Missionen und Fortschritte.

Der Download kann für Android und iOS initiiert werden.