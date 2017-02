Mass Effect: Andromeda – Charaktere, Profile und Favoriten im Trailer

Nachdem vorige Woche im ersten detaillierten Gameplay-Video zu Mass Effect: Andromeda bereits der Kampf genauer unter die Lupe genommen wurde, präsentiert uns Bioware heute weitere Details zu den Charakteren und Profilen.

Der neueste Trailer der neuen Gameplay Videos beschäftigt sich eingehend mit euren Fähigkeiten, möglichen Favoriten, verschiedenen Loadouts und den neuen Profilen, welche euch Boni auf bestimmte Kräfte geben. Des Weiteren geht der Characters Trailer auch auf euer Squad und deren aktive und passive Fähigkeiten im Kampf ein. Ihr könnt erneut Befehle an euer Squad erteilen und mit ihnen schlagkräftige Kombos erzielen, um den Feind gemeinsam zu besiegen.

Mass Effect: Andromeda erscheint bei uns am 23. März 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4. Bereits am 16. März könnt ihr via Origin Access oder EA Access für 10 Stunden in die Untiefen der Andromeda-Galaxie vordringen.