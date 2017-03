Mass Effect: Andromeda – Animationsprobleme unter Bearbeitung?

Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wenn ihr das Internet bereits für euch entdeckt habt, ist Mass Effect: Andromeda schon vor dem eigentlichen Release in aller Munde. Die teilweise absurden Animationen sorgen für massig negative Kritik. Ob Mass Effect: Andromeda dennoch eine solide Spielerfahrung bietet, trotz dem Kritikpunkt mangelhafter Gesichtsausdrücke, werden wir euch in einer zeitnahen Review untersuchen.

Es gibt allerding noch Hoffnung auf Besserung. Nach Anfragen auf Twitter schaut sich das Team von BioWare die genannten Problemzonen bereits an. Es gibt bisher keine offiziellen Ankündigungen, dennoch dürfte uns da in nächster Zeit vermutlich ein paar Änderungen erwarten. Die Kritk wird das Team natürlich erreicht haben. Entsprechend ist BioWare ebenfalls an einer raschen Besserung interessiert. Ein Day-One-Patch wird es im Bezug auf die Animationen aber nicht geben.

@JGildersleveOG looking into both of these. No official announcements yet, but it's important to us

— Michael Gamble (@GambleMike) March 17, 2017