Mass Effect: Andromeda – Alle Informationen zum N7 Day 2016

Das war er also, der große N7 Day. Wir haben für euch nochmal alle großen und kleinen Enthüllungen, sowie neue Informationen zum kommenden Mass Effect: Andromeda zusammengefasst.

Die Trailer

Das wichtigste ist natürlich der erste Cinematic Trailer, welcher uns die epische Reise in die Andromeda Galaxie schmackhaft machen soll.

Abseits davon gab es auch einen Trailer zu unserem ersten Briefing der Andromeda Initiative, in welchem wir auch den Gründer, Jien Garson, kennenlernen durften.

Vier Archen machen sich auf, um die Mission der Andromeda Initiative in Angriff zu nehmen. Jede Arche beherbergt eine andere Rasse, alle mit einem Ziel: Die Andromeda Galaxie. Jede so genannte Arche wird von einem Pathfinder geleitet, welcher die Expedition ins Ungewisse betreut. Die Pathfinder, sowie deren Helfer, befinden sich im Kryoschlaf und haben scheinbar keine Ahnung von der bevorstehenden Reaper-Katastrophe, welche sich in ihrer Abwesenheit abspielen wird.

Der Pathfinder ist, zu Beginn, allerdings nicht, wie man vermuten könnte, einer der beiden Ryder Geschwister, sondern unser Vater, Alec Ryder, welcher bereits im Teaser vor dem N7 Day zu hören war. Weitere Details sollen folgen.

Standard Edition, Deluxe Edition, Super Deluxe Edition

Mass Effect: Andromeda bietet für jeden von euch genau die Version, die am ehesten passt. Ob ihr eher Fans des Singleplayers seid, euch gerne in die Multiplayer-Schlachten stürzt, oder gerne Zeit spart. Die Standard Edition, die Deluxe Edition und Super Deluxe Edition sind zur Stelle. In unserer News gehen wir detailliert auf die Unterschiede und Preoder Boni ein. Ungeduldige stöbern bereits jetzt durch die übersichtliche Tabelle oder direkt im Origin Store.

Merchandise

Was wäre Mass Effect ohne entsprechenden Merchandise? Beginnend beim N7 Day könnt ihr eine Woche lang die Gelegenheit nutzen und euch mit dem offiziellen T-Shirt der Andromeda Initiative eindecken. Dieses ist sowohl für die männliche, als auch für die weibliche Fraktion unter euch erhältlich. Wenn ihr Interesse habt, dann Beeilung. Ab dem 14. November verschwindet das Shirt für immer aus dem Bioware Store.

Ihr seid eher begeistert von der Technik? Dann dürften die beiden Nachwuchs-Makos der Collector’s Edition einen Blick wert sein. Mehr Details erhaltet ihr in unserer News zu den verschiedenen Editionen.

Ihr wollt es lieber etwas kuschliger? Nun. Dann gibt es ebenfalls eine Lösung. Das wohl beste Plushie aller Zeiten. Ein singendes Mordin Kuscheltier. Zwar nicht ganz Mass Effect: Andromeda, aber dennoch eine Erwähnung wert, da es zeitgleich mit den anderen neuen Merchandise Artikeln versendet werden soll.

Multiplayer

Nach dem sehr erfolgreichen Multiplayer in Mass Effect 3 war es nur noch eine Formalität, diesen auch für Mass Effect: Andromeda anzukündigen. Der neue Multiplayer verspricht klassenbasierten Koop für bis zu vier Personen.

Wer sich für die Beta interessiert, sollte einen Blick auf die offizielle Seite des Bioware Beacon werfen. Dort kann man sich, nach vielen beantworteten Fragen, bereits für die Multiplayer Beta registrieren. Diese findet nach aktuellem Stand allerdings nur für die Xbox One und Playstation 4 statt. Ob eine Beta für den PC folgen wird, ist ungewiss.

Screenshots

Natürlich gibt es zusammen mit den vielen Informationen auch neue Impressionen zu Mass Effect: Andromeda. Zeit, sie auf euch wirken zu lassen.

Mehr Gameplay

Der neue Trailer lässt schon erahnen, dass wir es mit einer epischen Story zu tun bekommen. Doch was wollen wir alle? Gameplay! Die Tech Demo hat zwar schon einen kleinen Blick zugelassen, doch wissen wir noch nicht wirklich, was genau unsere Aufgaben in Mass Effect: Andromeda sein werden. Bei den Game Awards am 1. Dezember soll sich das ändern, was für die deutschen Fans erneut eine lange Nacht bedeutet.

Mehr RPG

Mass Effect: Andromeda verspricht eine detailliertere Customization und mehr RPG-Elemente, als jemals zuvor. Dies dürfte vor allem Fans des ersten Teils aufhorchen lassen, da der zweite und dritte Teil diesen Aspekt schmerzlich vermissen ließ.

We've actually gone deeper with RPG progression and customization than the series ever has before. :) See @gameinformer for some details! https://t.co/rHGiHFZRWk — IaN7 Frazier (@tibermoon) November 7, 2016

Aber auch besseres Gunplay

Wer nun besorgt ist, dass Mass Effect: Andromeda vielleicht etwas zu viel RPG bieten würde, darf direkt wieder aufatmen. Man möchte das beste aus allen Spielen bieten. Und die Balance zwischen RPG und Shooter halten.

We've improved both aspects. And created a better balance than we've had in the past, with more freedom to play the way you want to play. https://t.co/nDRhcsJlIj — Mac Walters (@macwalterslives) November 7, 2016

Mehr Diversität

Während man sich in sexueller Hinsicht noch nie großartig einschränken musste, scheint Mass Effect: Andromeda auch sonst einen großen Sprung in Richtung Diversität zu machen. Unterschiedliche Rassen, Glaubensrichtungen und sexuelle Neigungen. Starke Frauen und mehr. Man darf gespannt sein, womit Bioware uns diesmal überrascht.

@tanglepie Can't confirm exactly what genders of each race show up yet, but I CAN tell you that we've put effort into a more diverse game.:) — IaN7 Frazier (@tibermoon) November 7, 2016

Steht uns vielleicht sogar der erste weibliche Bösewicht des Franchises ins Haus? Eine willkommene Abwechslung.

Mehr Inhalt

Mit Mass Effect: Andromeda erwartet uns, laut Angaben von Bioware, das bisher größte Abenteuer im Mass Effect Franchise. Genaue Angaben gibt es allerdings noch nicht.

@SSV_Simon Haven't counted. The biggest mass effect game, to be sure. — Michael Gamble (@GambleMike) November 7, 2016

Kleinere Infohäppchen

Für Spieler der englischen Sprachausgabe vermutlich interessant: die neuen Sprecher. Die Ryder Geschwister treten nach Mark Meer und Jennifer Hale als Commander Shepard natürlich ein schweres Erbe an, und dennoch sind wir gespannt auf deren Sprachleistung. Die neuen Sprecher der englischen Version sind Fryda Wolff und Tom Taylorson.

Tatsächlich sind die Ryders diesmal nicht namenlos, sondern haben sogar einen Vornamen, den wir natürlich auch ändern können.

@VA_KING_CAESAR2 Scott and Sara. Or choose your own. :) — IaN7 Frazier (@tibermoon) November 7, 2016

Auch die bisher als „happy Asari“ getaufte Dame des E3 2016 Trailers hat nun einen Namen: Peebee.

Wir werden nicht nur auf neue Alien-Vertreter treffen, sondern natürlich auch auf „alte Bekannte“. Die Turianer beispielsweise. Wer sonst sollte sich auch um die Kalibrierungen kümmern?

Auch nach dem N7 Day dürfen wir natürlich weiterhin mit Informationen rechnen, unter anderem soll die Dezemberausgabe des Game Informer neue Details zu Mass Effect: Andromeda beinhalten. Dort darf man mit Eindrücken zum Multiplayer, neuen Alien-Rassen, sowie einem umfangreichen Interview mit dem Team rechnen. Vorab verspricht man für den ganzen November exklusive Beiträge. Erste Exklusivinhalte sollen bereits morgen, am 8. November, folgen.

Das waren also die Highlights der ersten Informationsflut zu Mass Effect: Andromeda. Nehmen wir noch einmal feierlich Abschied von der Mass Effect Trilogie. Von all den lieb gewonnenen Charakteren. Wir werden euch vermissen. Ihr wart unser favorite squad on the normandy. Doch nun wird es Zeit nach vorne zu schauen. Andromeda ruft. Wir sind bereit.

Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.