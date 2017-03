Mass Effect: Andromeda – Alle Edition des Spiels im Überblick

Wenige Tage stehen nur noch zwischen uns und dem Release von Mass Effect: Andromeda. Wie nicht anders zu erwarten wird aber auch das neue Abenteuer von BioWare in verschiedenen Editionen erscheinen, die gewisse Inhalte mit sich bringen. Für alle, die an dem Abstecher in die Andromeda-Galaxie interessiert sind, haben wir einen kleinen Überblick aller Editionen:

Standard, mit Vorbestellerboni

Weltraumforscherrüstung

Nomad-Skin

Multiplayer-Booster-Pack

Deluxe Edition

Alle obigen Inhalte

Pathfinder-Freizeitoutfit

Plünderer-Panzerung

Pathfinder-Elitewaffen-Set

Pyjak (Haustier)

Digitale Fassung des Soundtracks

Multiplayer-Deluxe-Starterpack

Super Deluxe Edition

Alle obigen Inhalte

Multiplayer Super Deluxe Booster Packs

Collector’s Edition

Nomad Modell, enthält Replica der Nomad ND1 aus dem Spiel, Maße 33 cm x 11 cm x 16,51 cm

Steelbook

Die Collector’s Edition enthält nicht das Hauptspiel, sondern ist lediglich eine Ergänzung zum Kauf des eigentlichen Spiels und kann hier erworben werden.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23.03.2017 für PC, PS4 und Xbox One. Das Hauptspiel ist auch zusätzlich mit einem Steelbook erhältlich.