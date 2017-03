Mashiro Witch: Midnight Marchen – Wurde von Square Enix angekündigt

Square Enix hat einen neuen Titel angekündigt, nämlich das Mobile-Game Mashiro Witch: Midnight Marchen für iOS und Android. Das Dark-Fantasy-Rollenspiel soll als Free-To-Play Titel erscheinen.

Die Welt steht am Rande der Vernichtung und wird von Hexen regiert, die als die „Six Princesses“ bekannt sind. Sie tragen auch die Verantwortung für das „Princess Banquet“. Um die Welt vor dem Untergang zu bewahren, begeben sich Mädchen mit magischen Kräften in den Kampf. Die Six Princesses sind daher besorgt und versuchen sich der Macht von seltenen Wesen zu bedienen, die sogenannten „Pure Whites“ (Farbros), um die magischen Mädchen ihres blutigen Alltags zu entlasten.

Hexen sind Menschen und Kreaturen, die ihre negativen Emotionen, wie Eifersucht und Hass, in magische Energie umwandeln, um so Magie verwenden zu können. Die negativen Emotionen spielen eine zentrale Rolle, da sie der Ursprung der magischen Kräfte dieser Welt sind. Dadurch, dass sie diese negative Gefühle als Magie nutzen, werden die negativen Emotionen nur stärker.

Die Hauptprotagonistin wird Mana Asahina sein. Sie hat die Erinnerung an ihre Mutter verloren und tritt der Akademie bei, um nach Hinweisen bezüglich ihrer verlorenen Erinnerung an ihre Mutter zu suchen. Der Spieler wird auch die Auswahl von verschiedenen Stimmlagen für Mana haben.

Stark– Sumire Uesaka

Fröhlich– Rena Ueda

Schüchtern– Ai Kakuma

Schwerfällig– Rie Takahashi

Lebhaft– Nao Toyama

Ernst– Saori Hayami

Bestimmt– MAO

Mashiro Witch: Midnight Marchen soll 2017 erscheinen, leider erst einmal nur für Japan. Wann es in Europa erscheinen wird, ist noch unklar.