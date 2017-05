Marvel – Videospiele rücken in den Fokus

Für Comicfans und Kinogänger ist Marvel schon lange ein Name für gute Unterhaltung. Während die Comics sich schon seit Jahrzehnten enormer Beliebtheit erfreuen, ist mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) auch der Sprung auf die Leinwand gelungen. Das Medium Videospiel musste allerdings länger auf sich warten lassen. Es gibt zwar bereits wenige Spiele zu Figuren aus dem Universum, allerdings sind gelungene Titel eher selten.

Nachdem sich der Comic-Gigant dazu entschieden hat Lizenzrechte wieder zu vergeben und in enger Zusammenarbeit mit renommierten Studios einige AAA-Titel in der Mache hat, scheint es nun bergauf zu gehen. Die Ankündigungen eines Marvel vs. Capcom Spiels, von Spider-Man bei Insomniac Games und einem The Avengers-Projekt bei Square Enix wurden allesamt positiv begrüßt. Nach einer Stellungnahme von Marvel dienen die Titel in Arbeit nicht als Unterstützung des MCU, sondern stellen eigenständige Handlungen dar, die sich selbstständig als Videospiel präsentieren können.

Dieser Fokus stellt dabei keinen temporären Zustand dar, das Medium wird intern als neue Säule betrachtet und langfristig genutzt. Die wohl wichtigste Bemerkung in dieser Stellungnahme war anschließend, dass sich noch mehrere Spiele bereits in Entwicklung befinden, die bisher nicht angekündigt wurden. Es handelt sich dabei um zahlreiche Titel, die sowohl auf Konsolen, als auch Mobilgeräten und VR-Plattformen erscheinen werden.

Es bleibt also eine spannende Frage, inwiefern wir mit welchen unseren Lieblingshelden in den nächsten Jahren als Videospiel rechnen können. Mit der Etablierung des MCU und den verschiedenen Charakteren ist jedenfalls reichlich Potential für unzählige Spiele vorhanden.