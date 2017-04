Mario + Rabbids Kingdom Battle – Neue Gerüchte zum Titel

Auch wenn das Januar-Event zur Nintendo Switch ohne eine offizielle Ankündigung von Mario + Rabbids Kingdom Battle über die Bühne gegangen ist, gilt es als sicher das der Titel wohl auf der E3 2017 angekündigt wird.

Trotzdem hat unsere Lieblings-Business-Insiderin Emily Rogers neue potentielle Informationen am Start. So gibt sie zu Protokoll, dass sich die Grafik des Spiels an der von Super Mario 3D World orientieren soll. Dazu kommt ein Humor, den man in einem Mario-Titel so nicht erwarten würde.

Bisher sei außerdem geplant, dass die Kooperation der beiden Marken langfristig stattfinden soll. Daher ist man bemüht ein möglichst gutes Spiel abzuliefern.