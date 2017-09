Mario Party: The Top 100 – Ankündigungs-Trailer

Nintendo hat mit einem Ankündigungs-Trailer Mario Party: The Top 100 für den Nintendo 3DS enthüllt. Bei dem Titel handelt es sich nicht direkt um eine Mario Party, sondern um eine Best-Of Ansammlung aller Minispiele aus allen bekannten Teilen der Reihe.

Die 100 besten und verschiedensten Minispiele wurden aus allen Hauptablegern der Reihe ausgesucht und in dieser Sammlung zusammengefasst. So könnt ihr euch ganz einfach unterwegs an den verschiedensten Minispielen messen. Zudem könnt ihr entweder lokal via Wireless oder gar per Download Play mit euren Freunden die Minispiele genießen. Dank der Download Play-Funktion ist sogar nur eine Game Card von Nöten, sodass also nur ein Spieler den Titel besitzen muss. Einen Online-Multiplayer wird es anscheinend nicht geben.

Erscheinen soll Mario Party: The Top 100 am 10. November 2017.