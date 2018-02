Mario Party 11 – Soll 2019 für Switch erscheinen?

Bereits einige bekannte und beliebte Nintendo Marken haben ihren Weg schon auf die Switch gefunden oder befinden sich offiziell in Arbeit. Allerdings stehen auch noch einige berühmte Marken aus dem Hause Nintendo aus, die noch auf einen Release auf der Switch warten. Dazu zählt auch das Party-Spaß-Game Mario Party.

Laut dem Insider Marcus Sellars, dass an Mario Party 11 für Switch bereits gearbeitet wird. Schon in Vergangenheit lag Marcus Sellars mit einigen seiner Aussagen richtig. Der Titel soll 2019 erscheinen und laut ihm soll, zum Leidwesen einiger Fans, erneut das japanische Studio ND Cube für die Entwicklung verantwortlich sein.

Seit Mario Party 9 ist ND Cube für die Reihe verantwortlich und ist auch für die 3DS-Umsetzungen wie Mario Party: Island Tour, Mario Party: Star Rush und Mario Party: The Top 100 zu verantworten.

Eine offizielle Bestätigung bleibt allerdings abzuwarten.