Mario & Luigi: Superstar Saga DX – Mysteriöse eShop Datei entdeckt

Ein fündiger Hacker hat im eShop des Nintendo 3DS eine mysteriöse und höchst interessante Datei ausfindig gemacht. Dabei handelt es sich um eine Datei namens Mario & Luigi: Superstar Saga DX, wie auch via Neogaf berichtet wird.

Über normalem Weg habt ihr keinerlei Zugriff auf diese Datei, auch ein Titelbild oder nähere Informationen dazu bleiben noch aus. Es bleibt also auf eine offizielle Ankündigung abzuwarten, erst dann wissen wir mehr um was es sich bei dieser Datei handelt. Ein mögliches Remake wäre denkbar, immerhin ist das Mario & Luigi-Franchise sehr beliebt und gerade der erste Ableger der Reihe ist hochgelobt bei den Fans. Vielleicht erfahren wir mehr auf der kommende E3 2017 im Juni.

Pretty excited for 00040000001A4800 (Ever Oasis) and 00040000001B8F00 (Mario & Luigi: Superstar Saga DX).

— Michael (@SciresM) 29. April 2017