Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions – Nur in 2D spielbar

Erst kürzlich hat Nintendo Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Reamke des ursprünglichen GBA-Titels. Der Titel wird mit neuer, besserer Grafik versehen und einem neuen Modus, der Minion Quest.

Bei dem Zusatzinhalt, Minion Quest, schlüpft ihr in die Rolle von Bowsers Schergen wie Gumbas oder Shy Guys. Als Scherge versucht ihr eurem Meister zu Ruhm zu verhelfen, indem ihr andere Feinde besiegt und euch selbst zu einer Armee aufbaut.

Wie nun auch bekannt ist, wird Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions nur in 2D spielbar sein und nicht das stereoskopische 3D-Feature des Nintendo 3DS nutzen. Dieser Hinweis ist dem Nordamerikanischen Boxart des Spiels zu entnehmen, auf dem der Schriftzug „Plays only in 2D“ zu finden ist.

Durchaus etwas überraschend da die Vorgänger-Teile der Serie, Dream Team Bros. und Paper Jam das 3D-Feature unterstützt hatten.

Erscheinen soll der Titel am 6. Oktober 2017 für 3DS.