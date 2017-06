Vor einigen Wochen schon tauchte ein Leak auf, der von einem Mario & Luigi: Superstar Saga DX sprach. Ein fündiger Hacker hatte diese mysteriöse und höchst interessante eShop Datei des Nintendo 3DS entdeckt.

Nun ist es offiziell, auf dem Nintendo Treehouse-Livestream wurde Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions für 3DS angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein Remake des ursprünglichen GBA-Titels. Der Titel wird zudem mit neuer, besserer Grafik versehen und einem neuen Modus, der sogenannten Minion Quest, so heißt es via Twitter.

Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser’s Minions, is a remake of the classic GBA game with updated graphics, and a new Minion Quest mode! pic.twitter.com/RmXNgGrkGP

