Mario Kart 8 Switch – Mit angeblich 16 neuen Strecken

Schon länger tummelt sich die Vermutung im Internet, dass es für die neue Nintendo Konsole ein Mario Kart 8 Switch geben wird, welches man immerhin auch schon im Trailer sehen könnte. Auch auf der zuletzt, vermeintlich, geleakten Line-Up List der kommenden Switch Präsentation war ein Mario Kart 8 Switch-Port aufgelistet.

Die Frage ist nur, welche Neuerungen wird es geben, denn um einen simplen 1-zu-1-Port wird es sich sicherlich nicht handeln. Zwar ist es nur noch wenige Stunden bis zur offiziellen Switch Präsentation, die nämlich am 13. Januar um 5 Uhr unserer Zeit stattfinden wird, aber schon vorab werden zahlreiche Gerüchte enthüllt, so nun auch zum neuen Mario-Racer.

Die Insiderin Emily Rogers möchte nämlich erfahren haben, dass der Mario Kart 8 Switch-Port einige neue Inhalte bieten wird. Konkreter sagt sie, es soll mindestens 16 neue Strecken geben, eventuell sogar noch mehr. Ob diese Angaben korrekt sind, bleibt abzuwarten, aber vermutlich werden wir ja schon sehr bald erfahren was der Richtigkeit entsprach, spätestens morgen früh werden wir von Nintendo offiziell mehr über die Switch und einige ihrer Titel erfahren.

At least 16 new tracks for MK8 port. There might be more but I’m not sure. https://t.co/C0uDWic0E6

— Emily Rogers (@ArcadeGirl64) 12. Januar 2017