Wenn in der nächsten Woche Mario Kart 8 Deluxe erscheint, werdet ihr eine aufgebohrte Wii-U-Fassung auf der Nintendo Switch zocken können. Doch wie schnell lädt eigentlich die neue Version des Titels?

In einem Video von NomComms könnt ihr einen Vergleich zwischen den beiden Versionen des Spiels sehen. Dabei fällt auf, dass die Switch-Fassung durch die Nutzung der Module um einiges schneller ist. So dauert es nur noch halb so lange, bis ihr auf der Strecke eure Runden ziehen könnt.