Mario Kart 8 Deluxe – Die Neuerungen im Trailer

Bald könnt ihr wieder mit Mario und Co. auf die Piste und richtig Gas geben in Mario Kart 8 Deluxe. Hierbei handelt es sich bekanntermaßen um eine Neuauflage des Wii U Titels Mario Kart 8.

Um euch die spielerischen Neuerungen nochmal vor Augen zu führen und schmackhaft zu machen, hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Neuerungen nochmal kurz zusammenfasst. Neben den altbekannten Fahrern wird es in der Switch-Version noch ein paar neue geben wie z.B. das Inkling-Mädchen und der Inkling-Junge aus Splatoon.

Außerdem bietet euch Mario Kart 8 Deluxe nun einen Battle-Modus mit neuen, eigenen Arenen die extra für diesen Modus entworfen wurden. Hier könnt ihr euch dann in die beliebte Ballonschlacht werfen oder euch Bob-ombs um die Ohren schmeißen.Zu guter Letzt gibt es nun doppelte Items anstatt einem, was ein wenig an Mario Kart Double Dash erinnert.

Erscheinen wird Mario Kart 8 Deluxe am 28. April 2017 für Nintendo Switch.