Mafia 3 – Zeichen der Zeit DLC

Wer noch nicht genug von den Abenteuern des Lincoln Clay aus Mafia 3 hat und weiter Chaos in den Straßen von New Bordeaux anrichten möchte, der hat bald die Gelegenheit dazu. Die bisher dritte Erweiterung wird in kurzer Zeit erscheinen.

Diesmal dürfen wir uns mit einem Kult anlegen, der etwas zu harsche Rituale durchführt. Eine entführte Frau, die gerettet werden muss, und jede Menge weitere Action erwarten uns in diesem neuesten Inhalt. Falls ihr noch sehen möchtet was euch erwartet, dann gibt es selbstverständlich noch ein passendes Video, das wir euch nicht vorenthalten möchten.

Der DLC wird am 25.07.2017 erscheinen. Mafia 3 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.