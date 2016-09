Mafia 3 – Trailer zur Spielwelt

Im neusten Trailer zu Mafia 3 sprechen die Entwickler von 2K und Hangar 13 etwas genauer über die offene Welt und die Stadt New Bordeaux. Das Grundthema des Trailers ist die Authentizität und Glaubwürdigkeit der Welt.

In der Stadt New Bordeaux, die dem amerikanischen New Orleans aus dem Jahre 1968 nachempfunden ist, kann der Spieler sich frei in der riesigen Welt bewegen. Aber dieser Welt gilt es natürlich Leben einzuhauchen und diese glaubwürdig zu gestalten. Die Entwickler wollen den Spieler in die Zeit zurückversetzen, in der Mafia 3 angesiedelt ist, indem sie die Gebäude und interessanten Orte des alten New Orleans detailgetreu nachgebildet haben. Doch nicht nur die Außenwelt soll die Zeit widerspiegeln, sondern auch Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Radiosender, die die Hits aus den vorangegangenen Jahren spielen.

Das Spielerlebnis soll auch für jeden Spieler verschieden sein. So sollen die Abfolgen der Geschehnisse oder die Handlungen der NPCs nicht alle geskriptet sein, sondern alle dynamisch ablaufen. Dem Spieler soll das Gefühl gegeben werden, dass es sich wirklich um eine lebendige Welt handelt. Wenn er zum Beispiel durch eine Straße läuft und dann nachher im Spiel wieder zurückkehrt, kann er immer wieder neue Details entdecken.

Mafia 3 erscheint am 7. Oktober und kann für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden.